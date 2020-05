Công an tỉnh Hủa Phăn Lào cảm ơn BĐBP tỉnh Nghệ An hỗ trợ phòng chống dịch Covid

Bức thư có đoạn: “Chúng tôi rất lấy làm vinh dự và tự hào khi được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An, Việt Nam đã quan tâm, giúp đỡ cho Công an tỉnh Hủa Phăn chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Ban giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào xin trân trọng bày tỏ lời cảm ơn và biết ơn sâu sắc tới Bộ chỉ huy BĐBĐ tỉnh Nghệ An đã giúp đỡ chúng tôi về trang, thiết bị Y tế để phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp chủng mới (Covid- 19) đang lan rộng trên toàn quốc nói chung và tỉnh Hủa Phăn nói riêng.

Thư của Ban giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn, Lào gửi Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An.



Sự giúp đỡ trên của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An lần này thể hiện mối đoàn kết một lòng của hai Đảng, hai Chính phủ, hai Quốc gia Lào - Việt Nam nói chung, giữa tỉnh Hủa Phăn - Nghệ An nói riêng, giữa Ban giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn với Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An, được khẳng định rõ nhất tới mối quan hệ tình cảm anh em cùng chung chiến hào hiếm có trên thế giới này.

Ban giám đốc chúng tôi xin nhận cả vật chất lẫn tinh thần mà các đồng chí đã giúp đỡ để sử dụng sao cho có hiệu quả cao nhất.Chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự sẻ chia về tinh thần, sự thương yêu giúp đỡ hơn nữa của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An.

Xin chúc tới đồng chí Chỉ huy trưởng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ BĐBP tỉnh Nghệ An lời chúc sức khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Xin chúc cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung, giữa Ban giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn, Lào và Bộ Chỉ huy BĐBĐ tỉnh Nghệ An nói riêng mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững”.

Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An hỗ trợ trang thiết bị, vật chất, nhu yếu phẩm PCD Covid - 19 cho Bộ chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào).



Được biết, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình có liên quan với lực lượng Công an Hủa Phăn trong PCD. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần “Giúp Bạn là tự giúp mình” Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ một số trang thiết bị, vật chất, nhu yếu phẩm cho LLVT tỉnh Hủa Phăn, trong đó có Công an tỉnh Hủa Phăn nhằm tăng cường hiệu quả công tác PCD Covid – 19 hai bên biên giới Việt Nam - Lào.

