Công an tỉnh Bình Dương điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Ngày 17/9, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đại tá Nguyễn Văn Dựt - Phó giám đốc Công an tỉnh này vừa chủ trì trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ ở các phòng, thị xã trên địa bàn.

Theo đó, trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương bổ nhiệm thiếu tá Trần Hữu An - Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bình Dương làm Phó phòng Công tác Đảng và công tác chính trị.

Điều động, bổ nhiệm thiếu tá Trần Ngọc Phương - Đội trưởng đội Cảnh sát Kinh tế, ma túy Công an thành phố Thuận An làm Phó phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương.

Bổ nhiệm thiếu tá Nguyễn Thành Tâm - Đội trưởng đội Kinh tế, ma túy Công an thị xã Tân Uyên giữ chức Phó trưởng Công an thị xã Tân Uyên; thiếu tá Nguyễn Sơn Ca - trưởng Công an phường Khánh Bình (Công an thị xã Tân Uyên) giữ chức Phó phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương.

