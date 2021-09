Công an Nghệ An thành lập Trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

Trung đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an Nghệ An được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Trung đoàn, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu được Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An xác định là đơn vị có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống tổ chức của lực lượng Công an; là lực lượng nòng cốt, sẵn sàng tham gia chiến đấu, đấu tranh phòng, chống khủng bố, bạo loạn, gây rối, biểu tình trái pháp luật; tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Giám đốc Công an Nghệ An, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng đã giao nhiệm vụ, yêu cầu Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai huấn luyện, nhằm rèn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu và thực hiện diễn tập các tình huống, phương án tác chiến theo chức năng, nhiệm vụ. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu, nhanh chóng xuất quân tham gia chiến đấu, đảm bảo an ninnh trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn