Công an Nghệ An tăng quân giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét

50 CBCS được tăng cường là lực lượng đoàn viên thanh niên thuộc các Phòng khối nội dịch Công an tỉnh, do Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh điều hành, chỉ đạo các nhiệm vụ giúp dân.

BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh quán triệt, động viên tinh thần 50 CBCS trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Nhà một hộ dân neo người bị thiệt hại nặng tại khối 1 thị trấn Mường Xén được ưu tiên thu dọn.

Đoàn viên Công an trực tiếp dọn vệ sinh bên trong các nhà dân bị lớp bùn đất cao hơn 1m bủa vây, phương tiện cơ giới không thể tiếp cận.



Trong buổi sáng 6/10, số CBCS được tăng cường đã nhanh chóng triển khai công tác giúp đỡ nhân dân dọn dẹp vệ sinh nhà cửa do lớp bùn đất để lại. Mặc dù đường qua thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn đã thông, nhưng lớp bùn đất trong nhà dân còn rất nhiều, phải mất thời gian dài mới có thể thu dọn, nhưng với sự quyết tâm, nhiệt huyết của tuổi trẻ, các đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, để hoàn thành công việc, góp sức để nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Phương tiện của người dân bị lớp bùn đất vùi lấp được lực lượng Công an đưa lên sắp xếp lại.

Tích cực thu dọn nhà cửa của người dân sau lũ quét.

Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: “trước mắt, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh sẽ tập trung ưu tiên dọn dẹp vệ sinh đối với các nhà neo người, số lượng bùn đất nhiều mà phương tiện, máy móc không thể tiếp cận, chừng nào các nhà dân trên địa bàn thị trấn Mường Xén cơ bản được dọn sạch, CBCS sẽ tiếp tục di chuyển vào xã Tà Cạ và một số nơi khác bị ảnh hưởng do lũ quét”.

Với tinh thần khẩn trương, làm đến đâu sạch sẽ đến đó, lực lượng Đoàn viên Công an đã khắc phục khó khăn, chạy đua với thời gian để góp phần sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường cho người dân huyện Kỳ Sơn.



Tính từ thời điểm xảy ra lũ quét cho đến sáng ngày 6/10, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 150 CBCS thuộc các đơn vị Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Tương Dương. Ngoài ra, Công an huyện Kỳ Sơn đã huy động tối đa lực lượng gồm 150 CBCS Công an huyện và Công an các xã, thị trấn để hỗ trợ nhân dân khu vực thị trấn Mường Xén, xã Tà Cạ, xã Tây Sơn khắc phục hậu quả thiên tai.

Với tinh thần khẩn trương, làm đến đâu sạch sẽ đến đó, lực lượng Đoàn viên Công an đã khắc phục khó khăn, chạy đua với thời gian để góp phần sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường cho người dân huyện Kỳ Sơn.

Các lực lượng của Công an tỉnh đang tập trung dọn dẹp đất đá để thông đường cho phương tiện di chuyển; phun rửa lớp đất đá, cát, bùn do lũ quét kéo đến trong trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà dân và các tuyến đường. Đến nay, đã dọn dẹp cơ bản đối với trụ sở Huyện ủy, UBND huyện và các trụ sở cơ quan đơn vị, một số nhà dân khu vực thị trấn Mường Xén.​

Tác giả: Đức Vũ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân