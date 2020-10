Công an Nghệ An sơ tán và cứu trợ các nhu yếu phẩm giúp đỡ bà con vùng tâm lũ

Bước sang ngày lũ thứ 3, mặc dù lượng mưa đã giảm so với 2 ngày qua, tuy nhiên, một số khu vực của huyện Cẩm Xuyên và Can Lộc vẫn bị ngập lụt với mực nước lên đến gần 2 mét. Cùng với Công an Hà Tĩnh, CBCS Công an Nghệ An được tăng cường đã nỗ lực hết sức mình; huy động tối đa lực lượng, phương tiện; chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ tối đa công tác phòng, chống lũ lụt và sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Các chiến sỹ Công an vượt lũ giúp bà con di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Hôm qua, trong đêm, cán bộ, chiến sỹ Công an trắng đêm, vượt lũ giúp bà con di dời người và tài sản đến nơi an toàn thì hôm nay đã đến sớm tiếp tế các nhu yếu phẩm giúp đỡ bà con. Những vị trí xuồng máy không vào được thì cán bộ chiến sĩ bơi lội vào để tiếp cận đưa người dân và tài sản ra xuồng; những nơi gần thì trao lương thực, nước uống cho bà con.

Cứu trợ các nhu yếu phẩm để giúp đỡ bà con vùng tâm lũ, những nơi xuồng máy không vào được thì cán bộ chiến sĩ bơi lội vào để tiếp cận.

Với tinh thần trách nhiệm, tương thân, tương ái, Quân - Dân một lòng đoàn kết, không kể ngày lẫn đêm, những CBCS vẫn miệt mài "ngâm mình" trong dòng nước lũ để đảm bảo tối đa an toàn cho Nhân dân trong trận lũ lịch sử này.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An