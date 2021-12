Công an Nghệ An áp giải 4 đối tượng truy nã nguy hiểm về quy án

4 đối tượng truy nã vừa bị bắt về quy án (Ảnh: Báo Nghệ An)

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã cử 3 tổ công tác đồng loạt ra quân triển khai ở các tỉnh phía Nam để truy bắt các đối tượng truy nã.

Ngày 18/12/2021, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện, bắt giữ đối tượng Quang Văn Đức (SN 1991, trú tại xã Cam Lâm, huyện Con Cuông), sau hơn 04 tháng lẩn trốn. Đây là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông ra quyết định truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" Quyết định truy nã số 01/QĐTN, ngày 03/8/2021.

Cùng ngày, tại tỉnh Bình Dương Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an tỉnh Bình Dương phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng Lô Văn Long (SN 1993, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Long là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Châu ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội danh “Cố ý gây thương tích” theo Quyết định truy nã số 02/QĐTN, ngày 10/12/2021.

Trước đó một ngày, tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan cũng lần lượt bắt giữ 02 đối tượng truy nã gồm: Lữ Văn Đạt (SN 2003, trú tại xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp) can tội "Trộm cắp tài sản" và Trương Xuân Vũ (SN 1982, trú tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn) can tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài". Trong đó, Vũ là đối tượng truy nã nguy hiểm, theo quyết định truy nã của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông