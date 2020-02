Công an huyện Tân Kỳ xử lý trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật về virus Corona

Trước đó, Công an huyện Tân Kỳ phát hiện tài khoản facebook "Giang Lê" đã chia sẻ một bài viết với nội dung: "... Do bệnh virus corona nên tất cả các cửa khẩu Trung Quốc đang tạm đóng nên nhiều mặt hàng của Việt Nam ko thể xuất khẩu sang Trung Quốc được... Hiện nay tại khu vực 2 tỉnh sơn la, Điện Biên. có người tung tin đồn rằng có 1 cặp vợ chồng người lào mới đẻ con. Đứa con mới ra đời đã biết nói "Ăn trứng có thể kháng được bệnh tật" nên nhiều người trong khu vực Sơn La. Điện Biên xô nhau đi mua trứng. Giờ trứng lại bắt đầu tăng giá..."

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tân Kỳ đã kịp thời phát hiện, xác minh và triệu tập, chủ tài khoản facebook "Giang Lê" trú tại xã Kỳ Sơn (Tân Kỳ) để làm việc về nội dung chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội liên quan đến công tác phòng chống dịch Corona. Hành vi của chị L.T.G đã vi phạm Luật An ninh mạng và Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại buổi làm việc chị G đã thừa nhận hành vi của mình là chia sẻ bài viết sai với sự thật.

Tại buổi làm việc với Công an huyện Tân Kỳ, chị L.T.G do thiếu hiểu biết, chưa tìm hiểu kỹ thông tin nên đã vi phạm đăng thông tin sai sự thật trên trang facebook cá nhân. Công an huyện Tân Kỳ đã lập biên bản, yêu cầu chị G xóa bài, đồng thời viết bản cam kết và đăng bài cải chính.

Từ tối 6/2, trên địa bàn huyện Tương Dương, Kỳ Sơn và 1 số huyện miền núi khác trong đó có huyện Tân Kỳ rộ lên tin đồn thất thiệt về việc ăn trứng luộc có thể chữa bách bệnh. Nhiều câu chuyện được thêu dệt rằng, có một đứa trẻ sinh ra đã biết nói, và cho rằng, đêm nay ai không ăn trứng gà, ngày mai sẽ chết.

Công an huyện Tân Kỳ khẳng định, đây là thông tin hoàn toàn thất thiệt, không có cơ sở khoa học. Mọi người nên cảnh giác, không nghe theo. Cơ quan công an sẽ xử lý những trường hợp đăng tin thất thiệt, không đúng sự thật theo đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Bông Mai

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An