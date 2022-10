Công an huyện Kỳ Sơn giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ quét

Lũ ống, lũ quét bất ngờ xảy ra trong rạng sáng nay 2/10 để lại hậu quả nghiêm trọng đối với người dân xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng "4 tại chỗ" của địa phương và người dân cùng nhau hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại. Trong đó, Công an huyện Kỳ Sơn cũng đã nhanh chóng, kịp thời phối hợp các lực lượng đã tập trung giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Ngay khi xảy ra lũ quét, Công an huyện Kỳ Sơn đã dùng xe chuyên dụng sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng công an huyện Kỳ Sơn cho biết: Ngày hôm nay 2/10, Công an huyện đã triển khai 100% quân số phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung huy động các lực lượng tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phối hợp với các đơn vị đảm bảo nhanh nhất thông tuyến giao thông... Tuy nhiên, công tác hỗ trợ khắc phục gặp nhiều khó khăn do nhiều nơi bị chia cắt, nước ngập và sạt lở khiến nhiều tuyến đường không thể lưu thông.

Công an phối hợp với các lực lượng di dời tài sản ra khỏi ngôi nhà bị sập

Đến hiện tại, nước lũ đã giảm, nhưng các tuyến đường vẫn chưa thể đi lại được vì ngập và sạt lở. Trước mắt, Công an huyện đang đến các bản cùng với các lực lượng khác và nhân dân hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại chằng chống lại nhà cửa, thu dọn đất, đá và vệ sinh đồ dùng sinh hoạt. Những gia đình thiếu lương thực, thực phẩm thì kêu gọi bà con chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

Sử dụng hết mọi nguồn lực để giúp dân cứu người và tài sản

Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại do trận lũ kinh hoàng gây ra tính đến chiều 2/10 đã khiến cháu Mùa Ngọc C. (4 tháng tuổi) trú tại bản Sơn Hà bị nước lũ tống vào nhà cuốn trôi, hiện đã tìm thi thể nạn nhân. Mưa lũ lớn cũng cuốn trôi 13 ngôi nhà của người dân ở xã Tà Cạ. Nhà làm việc của Công an xã Tà Cạ cũng bị sập hoàn toàn.

Công an huyện Kỳ Sơn cung cấp nhu yếu phẩm đến hỗ trợ người dân trong mưa lũ

Có 50 nhà ngập nước, trong đó 24 nhà hư hỏng nặng và 19 nhà bị sạt lở. Mưa lũ cũng cuốn trôi 2 ô tô của người dân, trong đó 1 ô tô đã được cứu vớt. Hiện tại, đường giao thông vào xã Tà Cạ và Tây Sơn bị ách tắc hoàn toàn. Đến chiều 2/10, mưa lũ làm cô lập 2 xã Tây Sơn và Tà Cạ, trong đó bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ với 236 hộ và 966 nhân khẩu và bản Sơn Hà bị cô lập hoàn toàn, chưa thể tiếp cận được.

CSGT có mặt tại các trọng điểm để phân luồng, hướng dẫn giao thông

Huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương và lực lượng chức năng khẩn trương trong công tác khắc phục và tiếp tục thống kê những con số thiệt hại do lũ ống, lũ quét gây ra.

Tác giả: Hải Việt

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân