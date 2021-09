Công an “đột kích” điểm tận thu khoáng sản ở Nghệ An

Sự việc xảy ra vào sáng nay (19/9) tại khu vực nói trên khi hàng chục các phương tiện cơ giới phải đột ngột tạm dừng, giữ nguyên hiện trường để lực lượng chức năng vào cuộc, làm rõ.

Đến cuối giờ trưa cùng ngày, phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp có mặt tại hiện trường quan sát được rất đông cảnh sát vẫn đang làm việc với lái xe, người có liên quan đến khu vực mỏ tận thu khoáng sản Bầu Cơm.

Hàng chục phương tiện cơ giới đều phải "án binh bất động" tại khu vực khai thác khoáng sản tận thu Bầu Cơm, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An vào sáng nay khi lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường

Các nhà xe gắn logo Thành Nam, Đường Thành…đã và đang “ăn hàng” được yêu cầu giữ nguyên tại chỗ. Nhiều máy múc đất công suất lớn đã tạm dừng không cho hoạt động.

Khi tiếp cận buổi làm việc, phóng viên được một số người mặc sắc phục cảnh sát thuộc phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) yêu cầu ra khỏi hiện trường và muốn tác nghiệp phải có ý kiến chỉ đạo của cấp trên. 12h kém 9 phút, phóng viên cũng đã cố gắng liên lạc với lãnh đạo phòng Cảnh sát Môi trường và lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An nhưng chưa được hồi âm, trả lời.

Cuối giờ trưa ngày 19/9, nhiều cảnh sát mặc sắc phục vẫn đang làm việc, lấy lời khai các cá nhân, tổ chức liên quan tại hiện trường đập chứa nước Bầu Cơm

Còn theo tài liệu mà chúng tôi thu thập được thì khu vực mỏ tận thu tại đập chứa nước Bầu Cơm được ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 về việc phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Theo đó, công ty cổ phần Khoáng sản GD Việt Nam được phê duyệt giá trị cấp quyền khai thác khoáng sản đối với đất sét gạch ngói; đất làm vật liệu san lấp và đá ong (laterit) tận thu được trong quá trình nạo vét tại khu vực nói trên.

Hàng chục xe cơ giới tải trọng lớn "án binh bật động" khi công an có mặt tại hiện trường

Quyết định số 2654 cũng liệt kê khung giá để làm cơ sở tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản gồm: Đối với đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường là 153.510 đồng/m3; Đất làm vật liệu san lấp 63.210 đồng/m3; Đá ong (laterit) làm phụ gia xi măng 150 nghìn đồng/tấn.

Tổng số tiền mà đơn vị được cấp quyền khai thác phải nộp tại thời điểm ông Hoàng Nghĩa Hiếu phê duyệt là 1.015.380.000 đồng phải nộp 01 lần.

