Cố tình hôn rắn hổ mang, người đàn ông nhận cái kết kinh hoàng

Sự việc xảy ra tại Thành phố Bhadravati, bang Karnataka, Ấn Độ.

Cụ thể, sau khi phát hiện thấy một con rắn hổ mang, người dân ở khu vực này đã gọi người đàn ông chuyên thôi miên rắn tới để giúp đỡ.

Khi tới hiện trường, người đàn ông có tên Sonu đã tìm thấy con rắn nằm dưới một hòn đá ở vỉa hè. Quá tự tin vào khả năng thu phục rắn của mình, người này đã cố tình trêu đùa con vật. Khi Sonu cố hôn con rắn hổ mang, nó bất ngờ cắn vào mặt khiến anh ta chảy rất nhiều máu.

Người đàn ông này sau đó được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, Sonu may mắn sống sót vì được điều trị kịp thời.

Rắn hổ mang phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Đây là loài rắn độc dài nhất thế giới, với chiều dài tối đa ghi nhận được trong tự nhiên là khoảng 7 mét.

Chúng nổi bật với chiếc mũ trùm đầu, con ngươi tròn, vảy mịn và tư thế vươn cao, nhìn thẳng vào mắt người. Khi đối đầu, chúng nâng 1/3 cơ thể lên khỏi mặt đất. Tiếng rít cảnh báo của chúng gần giống tiếng gầm gừ của loài chó.

Theo Đại học Michigan (Mỹ), người bị rắn hổ mang cắn có thể ngừng thở chỉ sau 30 phút. Chất độc thần kinh của chúng có thể giết chết một con voi. Mặc dù rắn hổ mang có khả năng phun chất độc thần kinh nguy hiểm, chúng thường không chủ động tấn công con người.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn