Cô giáo mầm non xinh đẹp mất tích đã về nhà

Theo đó cô giáo Nguyễn Tú Anh (30 tuổi, giáo viên mầm non ở xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu) bất ngờ mất tích 4 ngày trước, đã được gia đình và cơ quan chức năng tìm thấy, đưa về nhà vào sáng ngày 2/10.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Sáng (bố chị Tú Anh) cho biết, gia đình đã tìm thấy Tú anh và đưa chị về nhà lúc 2h sáng. Địa điểm tìm thấy Tú Anh cách nhà khoảng 70km. Nguyên nhân Tú Anh mất liên lạc với gia đình vì liên quan đến chuyện tiền nong.

"Có thể sự việc liên quan đến đỏ đen rồi vay mượn tiền của người khác. Cháu kể ban đầu lãi suất 10%, càng ngày lãi suất càng cao hơn nên cháu né đi vài hôm rồi về tìm cách trả. Đây là sự bồng bột của cháu nên đem đến hệ lụy như thế.

Tôi cũng không biết cháu nợ bao nhiêu vì cháu chưa kể, nhưng tôi cũng sẽ trình báo công an để đề phòng nhóm đòi nợ đến gây rối. Hiện tại cháu cũng chưa kể được nhiều vì cháu còn đang mệt, cả ngày hôm nay chưa ăn được gì" -ông Sáng nói.

Cô giáo Nguyễn Tú Anh.

Như thông tin trước đó, khoảng 16h ngày 28/9, chị Nguyễn Tú Anh bất ngờ mất tích khỏi nhà. Đến tối cùng ngày, không thấy chị Tú Anh về nên gia đình đã đi tìm khắp nơi nhưng không được. Gia đình đã đến nhà người thân, bạn bè của chị Tú Anh để tìm nhưng vẫn không có kết quả.

Nghi ngờ có chuyện không hay, gia đình đã lên Công an xã Tiến Thủy để trình báo và nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Nhận được trình báo, Công an xã Tiến Thủy đã báo lên công an huyện đồng thời phát thông báo và dùng các biện pháp để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Tác giả: Thu Trà

Nguồn tin: Báo Đất Việt