Cô giáo mầm non ở Yên Thành: Khốn khổ vì cả gia đình đều phát bệnh

Nhân ái

Bố chồng vừa mất hơn 2 tháng, chồng bị đột quỵ, biến chứng phù não, phải chuyển viện Ra Hà Nội với tiên lượng xấu; bản thân và hai con trai bỗng lên chứng co giật phải nhập viện điều trị - Đó là hoàn cảnh đáng thương của cô giáo Trần Thị Hương công tác ở Trường Mầm non Bắc Thành, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.