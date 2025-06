Những suất cơm nghĩa tình cho thí sinh miền biên viễn xứ Nghệ

Sáng 26/6, cùng với hơn 1,1 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 40.235 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Nghệ An tổ chức 72 điểm thi và có 2 điểm thi dành cho các thí sinh tự do thi theo Chương trình 2006. Kết thúc môn Ngữ văn, Nghệ An có 39.789 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 52 người không lý do. Buổi thi diễn ra an toàn, không có thí sinh vi phạm quy chế thi.