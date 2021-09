Cô gái mặc đồng phục Vietcombank tung clip trả lời 'sao kê TT có chuẩn không', khuyến mãi thêm điệu nhảy cực dẻo

Thời gian gần đây, ngân hàng được netizen bàn tán nhiều nhất trên MXH chắc chắn là Vietcombank. Sau khi 2 nghệ sĩ là Trấn Thành và Thuỷ Tiên đồng loạt tung sao kê, người thì gần 1000 trang, người lên đến 18.000 trang của Vietcombank, fanpage của ngân hàng gần như liên tục hứng chịu cơn bão "comment" từ phía netizen.

Ngoài fanpage, thì các banker đang làm việc cho Vietcombank cũng đau đầu không kém vì được những người thân, bạn bè đặt câu hỏi liên quan tới bản sao kê của nghệ sĩ. Mới đây nhất trên TikTok, một cô gái mặc đồng phục của Vietcombank đã bất ngờ gây sốt nhờ việc trả lời "chuẩn không cần chỉnh" cho câu hỏi: Sao kê TT có chuẩn không?

Clip: Cô gái làm Vietcombank nhảy cực dẻo trả lời câu hỏi "TT sao kê chuẩn không"

Tất nhiên, TT có thể là Trấn Thành, cũng có thể là Thuỷ Tiên hoặc bất cứ khách hàng nào đó đang sử dụng dịch vụ sao kê tại ngân hàng Vietcombank. Cô gái vừa nhảy nhót uốn dẻo cực kì điêu luyện, vừa khẳng định đanh thép với netizen:

Mọi người nghĩ: VCBer cái gì cũng tra được, sao kê có là gì.

VCBer: Không nha, vì tính chất bảo mật nên chúng tôi mà tác nghiệp là nên dĩa ngay.

Cuối cùng, cô nàng chốt: An toàn bảo mật của VCB dành cho khách hàng xịn lắm, không đùa được đâu!

Một vài bình luận của netizen:

- Phận làm banker (khác ngân hàng) nhưng rất đồng cảm với các bạn đồng nghiệp ở VCB nha... Mọi người cứ nghĩ muốn là can thiệp được sao kê hay đó.

- Mình gửi tiền ở VCB bao năm nay chẳng có vấn đề gì, rất yên tâm.

- Bạn này nhảy dẻo thế.

- Thiệt sự không hiểu cư dân mạng bây giờ cái gì cũng đi tấn công được...

