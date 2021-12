Cô gái đang làm nail bỗng co giật, bất tỉnh: Hãy chú ý phản ứng của người xung quanh!

Một clip trích xuất từ camera của tiệm nail ghi lại cảnh tượng cô gái đang ngồi làm nail, một tay để lên bàn cho thợ làm, tay kia xem điện thoại. Bỗng dưng, cô gái lên cơn co giật, chân tay co quắp, mắt trợn ngược lên trần nhà rồi đổ gục xuống đất, chân tay không ngừng co giật.

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến những người có mặt tại tiệm nail hoảng hốt sợ hãi, la hét thất thanh. Mọi người bảo nhau gọi xe cấp cứu sau đó tản bớt ra ngoài còn nạn nhân nằm bất tỉnh dưới sàn nhà.

Khi xem đoạn clip này, bên cạnh sự sợ hãi, lo lắng cho nạn nhân thì không ít cư dân mạng cũng đặt dấu hỏi về phản ứng của những người có mặt tại hiện trường lúc xảy ra sự việc.

Clip cô gái đang đi làm nail thì lên cơn co giật, ngã xuống đất.

Theo đó, trong quán có tới 8 người nhưng khi cô gái ngã, mọi người không chủ động đỡ cẩn thận để tránh cho nạn nhân bị va đập mạnh. Đến khi cô gái nằm dưới đất, cũng không ai lại gần xem tình trạng của nạn nhân hay có biện pháp sơ cứu nào.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng những người có mặt khi xảy ra sự việc đều là nữ giới, trẻ tuổi, ít kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống cộng thêm tâm lý hoảng sợ nên không thể trách họ.

Chủ tiệm nail sau đó đã lên tiếng cho biết: “Lần đầu tiên gặp trường hợp này, chính mình cũng không biết xử lý sao. Điện thoại của bạn ấy cài mật khẩu, bạn qua quán làm đẹp thì mình cũng không biết rõ thông tin.

Sau khi đỡ hoảng loạn thì mình và mọi người kéo bạn ấy dậy, thấy bạn tỉnh nên cho uống sữa. Bạn ấy vừa mở được mật khẩu điện thoại thì lại ngất. May mà mình kịp gọi cho mẹ và bạn trai bạn ấy. Mình cũng gọi cả xe cấp cứu đến.

Cuối cùng mẹ và bạn trai đưa bạn ấy về. Hiện tại bạn ấy đã tỉnh và sức khỏe bình thường rồi”.

