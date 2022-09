Có cảng biển, kho hàng lớn, giá xăng dầu ở Nghệ An vẫn áp dụng vùng 2?

Thời gian gần đây, dư luận tỉnh Nghệ An băn khoăn đặt vấn đề, hiện Nghệ An có cảng biển Cảng Cửa Lò, có 2 kho xăng dầu của Công ty xăng dầu Nghệ An nhưng giá xăng dầu vẫn áp dụng giá vùng 2 (chi phí vận chuyển, chi phí vận hành).

Ngày 19/9, trao đổi với PV, ông Cao Viết Đông, Trưởng phòng kinh doanh Xăng dầu, Công ty xăng dầu Nghệ An cho biết, việc Nghệ An và nhiều tỉnh khác được áp dụng giá vùng 2 là quy định có danh mục kèm theo của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Cụ thể, vùng 2 được xem là những địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu có chi phí phát sinh hợp lý, hợp lệ (đã kiểm toán) tăng cao dẫn đến giá bán cao hơn giá điều chỉnh. Giá bán xăng dầu thực tế tại địa bàn vùng 2 được tăng thêm tối đa không quá 2% so với giá điều hành công bố tại cùng thời điểm.

Theo đó, ngày 4/5/2022, Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam có Quyết định số 263/PLX-QĐ-TGĐ của về việc Ban hành danh mục địa bàn vùng 2 (trong đó có tỉnh Nghệ An).

Quyết định này nêu, danh mục các địa bàn xa cảng, xa đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu có chi phí phát sinh thực tế hợp lý, hợp lệ (đã kiểm toán) tăng cao dẫn đến giá bán cao hơn giá điều chỉnh. Giá bán xăng dầu thực tế tại địa bàn vùng 2 được tăng thêm tối đa không quá 2% so với giá điều hành công bố tại cùng thời điểm.

Ngoài ra, Chủ tịch, Giám đốc Công ty xăng dầu thành viên của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam có tổ chức kinh doanh tại địa bàn vùng 2 được quyền quyết định giá bán thực tế từng chủng loại xăng dầu bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, hợp lệ, phù hợp với thị trường và tuân thủ đúng quy định.

Ngày 12/9/2022, tại kỳ điều chỉnh giá mới nhất, ông Võ Anh Tuấn, Phó giám đốc Công ty xăng dầu Nghệ An ký Quyết định số 2312/PLXNA-QĐ về việc giá bán lẻ xăng dầu niêm yết. Cụ thể, xăng không chì RON95-III: 23.670đ/lít; Xăng sinh học E5 RON 92 – II: 22.670đ/lít; Dầu Điezen 0,001S-V: 26.680đ/lít; Dầu Điezen 0,05 S-II: 24.660đ/lít.

Như vậy, so với giá điều chỉnh ngày 12/9/2022 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương thì giá xăng dầu ở Nghệ An cao hơn từ 400-500 đồng/lít tuỳ vào chủng loại.

Trưởng phòng kinh doanh Công ty xăng dầu Nghệ An cho hay, hiện công ty vẫn đang áp dụng tăng tối đa 2% so với giá điều hành công bố cùng thời điểm.

Về nguồn hàng, ông Đông cho biết, hiện tại Công ty xăng dầu Nghệ An đang nhập hàng Khu lọc hoá dầu Nghi Sơn, Khu lọc dầu Dung Quất. Công ty hiện có 2 kho xăng dầu ở phường Nghi Hương, TX. Cửa Lò và kho xăng dầu ở phường Bến Thuỷ, TP. Vinh. Tổng sức chứa của cả 2 kho xăng dầu là 56.800 m2. Công ty xăng dầu Nghệ An có 83 cửa hàng bán lẻ, 180 đại lý.

Thông tin về vấn đề không nhập hàng tại Cảng Cửa Lò, ông Đông thông tin, hiện nay Cảng Cửa Lò chưa đáp ứng được cho tàu vận chuyển khối lượng lớn để vào cảng. Công ty vẫn đang phải nhập hàng tại các địa điểm trên.

Mức tiêu thụ xăng, dầu ở Nghệ An khá cao

Từ thực tế, một số ý kiến cho rằng, địa bàn Nghệ An không quá xa so với khu sản xuất xăng, dầu, kho đầu mối nên việc toàn tỉnh áp dụng giá vùng 2 tối đa là chưa hợp lý, năm 2018, Sở Công Thương Nghệ An cũng từng có đề xuất với nội dung: “Xăng dầu là mặt hàng nhà nước quản lý về giá nhưng hiện nay người dân tại Bắc miền Trung vẫn đang phải mua giá xăng dầu cao hơn 2% so với các khu vực trung tâm. Việc này vi phạm pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng và là một trong những nguyên nhân khách quan gây nên tình trạng gian lận đo lường, chất lượng hàng hóa... Vậy, kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo các Tổng công ty xăng dầu điều chỉnh chi phí vận chuyển bao gồm trong giá bán xăng dầu để thống nhất giá bán trong cả nước".

