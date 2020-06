Clip xe tải lật, đè bẹp xe con làm 3 người tử vong ở Thanh Hóa

Hiện trường xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng

Vào khoảng 10h30' ngày 4/6, tại Km17+800 tại nút giao cắt trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng (thuộc địa phận xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu được biết, thời điểm trên, chiếc Toyota Vios BKS 36A-468.94 do Lê Ngọc Hoàn (SN 1991, ngụ ở xóm 2, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) điều khiển đang lưu thông trên đường bất ngờ bị xe tải hiệu Howo BKS 36C -171.15 do Dương Văn Lâm (SN 1985, ngụ ở xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển đè nguyên cả thùng xe đầy đất, đá khiến xe con bẹp dúm.

Your browser does not support the video tag.

Clip hiện trường xe tải đè bẹp xe con khiến 3 người chết ở Thanh Hóa

Bước đầu xác định trên xe Toyota bị nạn có 4 người (trong đó có 1 trẻ em, 3 người lớn).

Vụ việc khiến 3 người lớn tử vong, 1 cháu bé bị thương. Danh tính các nạn nhân gồm: Lê Ngọc Hoàn (tài xế), Lê Thị Binh (SN 1948, ở thôn 6 xã Vân Sơn), Lê Thị Út Huê (SN 1992, con bà Binh). Người bị thương là cháu Đỗ Minh Nhật (SN 2014, con chị Huê).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phúc Tuấn

Nguồn tin: atgt.vn