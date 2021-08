Clip: Vợ không qua được chốt, chồng lăng mạ người thi hành công vụ

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông đến "quậy" chốt kiểm soát dịch ở Long An. Người này liên tục lăng mạ lực lượng chốt kiểm phòng chống dịch bệnh khiến dư luận bất bình.

Clip Người đàn ông xúc phạm lực lượng phòng chống dịch

Ngày 24-8, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết đang lập hồ sơ làm rõ hành vi vi phạm đối với đàn ông xúc phạm nghiêm trọng đến lực lượng chốt kiểm phòng chống dịch bệnh đặt tại ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh.

Trước đó, người đàn ông này đến chốt kiểm soát phòng chống dịch covid-19 ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa. Lý do người này quậy là vì vợ của ông đi chợ nhưng đang thực hiện Chỉ thị 16, không có giấy đi đường nên tổ kiểm soát không cho qua chốt.

Người đàn đến "quậy" chốt kiểm soát dịch. Ảnh cắt ra từ clip

Đội trưởng dân phòng Lê Văn Tỷ, phụ trách chốt, đã giải thích nhưng người này liên tục buông lời thách thức, chửi bới tục tĩu đối với người làm nhiệm vụ. Thậm chí, người này còn thách thức công an đến nhà mình giải quyết.

Người đàn ông thách thức công an đến nhà mình. Ảnh cắt ra từ clip

"Vợ tao đi chợ nhưng sao mày không cho đi? Tao nói nè, tao kêu công an xuống tới nhà tao nè. Xuống nói chuyện với tao. Ở đây ai cũng biết tao hết…" - người đàn ông này lớn tiếng thách thức.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Thạnh lập tức mời đối tượng đến làm rõ hành vi vi phạm. Bước đầu được xác định tên Đức (49 tuổi), ngụ xã Bình Thạnh.

Tác giả: HÀ LONG - PHÚC NGUYÊN

Nguồn tin: Báo Người lao động