CLIP: TP Vinh vắng tanh trong ngày đầu cách ly xã hội theo Chỉ thị 16

Your browser does not support the video tag.

Ga Vinh vắng tanh

Người dân chủ yếu ở trong nhà, thực hiện đúng theo quy định cách ly xã hội. Các tuyến đường ra vào TP Vinh đều được lực lượng chức năng chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ.

Your browser does not support the video tag.

Các tuyến đường ra vào TP Vinh đều được lực lượng chức năng chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ

Sau đây là hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại sinh hoạt của người dân TP Vinh trong sáng ngày 19-6:

Một tuyến đường vào phường Hà Huy Tập, nơi có các ca nhiễm Covid-19 không một bóng người

Hàng quán trên địa bàn TP Vinh đóng cửa

Khánh sạn, khu vui chơi trên địa bàn TP Vinh vắng tanh

Cổng vào chợ Ga Vinh đóng cửa, không có người

Ga Vinh vắng khách

Một tuyến đường trên địa bàn TP Vinh không có người

Một người dân chở hàng hóa thiết yếu

Các tuyến đường vào TP Vinh đều được lực lượng chức năng chốt chặn

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động