Clip: Tòa nhà 5 tầng ở Hàn Quốc đổ sập rồi đè nát xe buýt, cảnh hiện trường khiến nhiều người ám ảnh

Vào khoảng 4h22 phút chiều 9/6 (theo giờ địa phương), một tòa nhà 5 tầng ở thành phố Gwangju (Hàn Quốc) bất ngờ đổ sập, đè trúng chiếc xe buýt số 54 đang di chuyển trên đường. Vào thời điểm đó, trên xe buýt có tổng cộng 17 người.

Your browser does not support the video tag.

Tới 20h40 phút tối cùng ngày, cơ quan chức năng xác nhận vụ việc khiến 9 người thiệt mạng, 8 người bị thương nặng và đang được điều trị tại các bệnh viện gần nơi xảy ra tai nạn. Tất cả nạn nhân đều là người đi trên xe buýt.

Ban đầu, lực lượng cứu hộ nhận định có 12 người trên xe buýt. Tuy nhiên, trong quá trình giải cứu, họ phát hiện số lượng người bị mắc kẹt trong đống đổ nát cao hơn. Các nạn nhân tử vong là 1 người phụ nữ khoảng 70 tuổi, 4 người phụ nữ ở độ tuổi 60, 1 người đàn ông ở độ tuổi 60, 1 phụ nữ ở độ tuổi 40, 1 phụ nữ độ tuổi 30 và 1 thiếu niên 17 tuổi.

Khoảnh khắc tòa nhà 5 tầng sập đổ, đè lên xe buýt.

Ông Yang Ik-je, một chủ cửa hàng đối diện công trường cho biết, khi nghe tiếng ồn cực lớn, ông đã chạy ngay ra đường xem sự tình thế nào. Cảnh tượng trước mắt khiến anh tưởng chừng như địa cầu đang bị rung lắc.

“Tôi không thể nào thấy rõ đường phố, nó như thể bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc vậy. Tôi kiểm tra camera an ninh thì mới biết tòa nhà đã đổ sập đè lên xe buýt”, ông Yang nói.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân khiến tòa nhà sập đổ. Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã chỉ đạo các nhà chức trách kiểm tra xem liệu quy trình phá dỡ tòa nhà này có hợp pháp hay không, nơi đây có vi phạm biện pháp và quy định an toàn hay không.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ việc:

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn