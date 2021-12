Clip: Thùng phuy đựng dầu bất ngờ phát nổ khi hàn xì, người đàn ông đứng gần bốc cháy như ngọn đuốc

Your browser does not support the video tag.

Tình huống nguy hiểm này được camera an ninh khu vực ghi lại và khiến nhiều người không khỏi thất kinh.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, 2 người đàn ông đang cùng nhau hàn một khung sắt vào một cái thùng phi. Đáng nói, thùng phi này trước có đựng dầu, không may tia lửa từ mối hàn rơi vào.

Bất ngờ, thùng dầu phát nổ, lửa bén vào người đàn ông khiến nạn nhân bốc cháy như cây đuốc.

Người đàn ông hốt hoảng, chạy tới chạy lui và rất nhanh trí đã kịp nhảy xuống ao gần đó để dập tắt lửa. Tuy nhiên, người này vẫn bị bỏng và đã được đưa đi cấp cứu.

Sự việc xảy ra khiến những người xung quanh và ngay cả cộng đồng mạng cũng "đứng tim" lo sợ. Khi thấy người đàn ông thành công dập tắt ngọn lửa, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh đó, nhiều người cũng lên tiếng cảnh báo về việc an toàn lao động.

"Thùng hết xăng dầu thì vẫn còn sót lại bên trong một lượng nhất định. Chỉ sức nóng nhẹ thôi cũng đủ gây bắt lửa phát nổ rồi. Nguy hiểm quá!";

"Xem mà sợ quá! May chú kịp dập lửa, mong rằng không gây thương tích quá nặng".

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn