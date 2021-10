Clip: Thủ môn vỗ ngực ăn mừng quá sớm và cái kết hài hước

Your browser does not support the video tag.

Tình huống hi hữu này diễn ra trong trận đấu thuộc cúp quốc gia Ma-rốc giữa hai CLB MAS Fes và FAR Rabat.

Sau 90 phút thi đấu, trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1. Cả hai đội sau đó phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m. Những tưởng FAR Rabat đã có được lợi thế nhất định khi thủ thành Khalid Askri xuất thần đẩy được quả sút của đối phương, nhưng pha bóng khôi hài ngay sau đó đã biến Khalid Askri từ người hùng thành tội đồ.

Cụ thể, dù đã phán đoán đúng hướng dứt điểm của đối phương và cản phá thành công nhưng Khalid Askri lại quá tự tin khi vô tư ăn mừng mà không hề hay biết quả bóng đã từ từ lăn qua vạch vôi và đi vào cầu môn.

Chứng kiến cảnh tượng này, cầu thủ thực hiện quả đá phạt không khỏi bất ngờ, anh tiến về phía trọng tài rồi liên tục chỉ tay về phía quả bóng. Chỉ đến khi trọng tài chính công nhận bàn thắng, cầu thủ MAS Fes mới dám ăn mừng.

