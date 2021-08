Clip: Thót tim khoảnh khắc cứu sống người đàn ông suýt bị lũ cuốn trôi

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Đoạn clip được quay lại vào ngày 8/8, tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông đi xe máy đang vật lộn giữa dòng nước chảy xiết. Nghe thấy tiếng hô hoán, người đàn ông có tên Li Jianjun đang làm nhiệm vụ ở ngay gần đó đã lập tức tiếp cận nạn nhân.

Sau khi được giải cứu, chiếc xe máy của người đàn ông đã bị nước lũ cuốn đi. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người dân có mặt ngay gần đó không khỏi thót tim.

"Rủi ro hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu tôi chậm 5 giây, anh ấy đã bị lũ cuốn trôi mất", Li Jianjun nói.

Sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, hành động của Li Jianjun đã ngay lập tức nhận được nhiều lời khen từ phía cộng đồng mạng. Một số ý kiến cũng cho rằng, người đàn ông đi xe máy đã quá liều lĩnh khi cố tình chạy xe qua dòng nước lũ.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn