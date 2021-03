Clip: Thấy cô dâu hôn "trai lạ", chú rể thẳng thừng tuyên bố hủy hôn

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một cô dâu bị chú rể hủy hôn ngay trong ngày cưới, đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Cụ thể, khi đang trên đường đến nhà thờ để làm lễ cưới, chú rể đã trông thấy vợ sắp cưới của mình hôn một người đàn ông khác. Ngay lập tức chú rể đã tuyên bố hủy hôn.

Trong clip ghi lại, dù cô dâu đã cố gắng chạy theo chú rể để giải thích nhưng người này vẫn tỏ ra vô cùng tức giận và dứt khoát không nghe một lời nào.

Thậm chí, cô dâu còn quỳ xuống, chắp tay van xin như muốn cầu mong sự tha thứ nhưng chú rể vẫn không thay đổi quyết định. Theo tờ atinkanews, sự việc được cho là xảy ra ở Nigeria.

Không rõ kết cục sau đó như thế nào nhưng sự việc này đã nhận được nhiều ý kiến bình luận trái chiều từ phía cư dân mạng.

Trước đó, một sự việc tương tự cũng đã xảy ra tại một đám cưới ở khu vực Garki, thuộc thành phố Abuja, miền trung Nigeria.

Khi đang ngồi trên xe hoa để tới nhà thờ, cô dâu đã phát hiện ra sự thật rằng chú rể đã từng qua đêm với chính bạn thân của mình, trùng hợp là người này cũng làm phù dâu trong đám cưới. Ngay khi xe dừng trước địa điểm tổ chức đám cưới, cô dâu lập tức tuyên bố hủy hôn và kiên quyết nâng váy cưới đi ngược lại hướng nhà thờ.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn