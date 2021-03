Clip: Thanh niên ngơ ngác tìm xe sau khi tự ngã xuống đường

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông có 1-0-2 khiến dân mạng được một phen hú hồn.

Theo đó, nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao đang lưu thông trên đường thì bất ngờ ngã xuống đường. Tuy nhiên, sau khi nam thanh niên ngã xuống, chiếc xe máy không đổ theo mà tiếp tục lao về phía trước dù không có người điều khiển.

Chiếc xe sau đó lao lên vỉa hè, nằm cách vị trí nam thanh niên bị ngã khá xa. Khi đứng dậy, thanh niên này tỏ ra ngơ ngác, liên tục nhìn xung quanh để tìm kiếm xe. Rất may là thời điểm xảy ra sự việc trên đường có ít phương tiện qua lại nên không xảy ra va chạm.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý. Hầu hết cư dân mạng đều cho rằng nam thanh niên đã không làm chủ được tốc độ nên mới xảy ra tình huống "dở khóc dở cười".

"Quay đi quay lại không thấy xe đâu. Buồn cười quá", "Có lẽ cái xe nó ngán ông này quá rồi", "Xe này chắc được gắn hệ thống tự lái rồi"... là một số bình luận hài hước của cư dân mạng.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn