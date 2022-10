Clip: Sốc cảnh rắn hổ mang cực độc rơi ra từ trong cặp sách

Sự việc xảy ra tại trường trung học Badoni ở thành phố Shajapur (bang Madhya Pradesh, Ấn Độ) khi một nữ sinh lớp 10 đến trường vào buổi sáng và cảm thấy có thứ gì đó ngọ nguậy trong cặp của mình.

Vì thế một giáo viên trong trường đã cẩn thận mở cặp của nữ sinh này ra để kiểm tra. Sau khi lấy hết sách vở và lật ngược cặp, những người có mặt đều giật mình hoảng hốt khi phát hiện một con rắn hổ mang Ấn Độ cực độc rơi ra từ bên trong cặp.

Nhiều người suy đoán con rắn đã trườn vào cặp từ nhà của nữ sinh mà em không hề hay biết.

Một giáo viên khác trong trường đã ghi lại được khoảnh khắc con rắn hổ mang rơi ra từ trong cặp sách. Con vật phồng mang đầy đáng sợ nhưng nhanh chóng trườn đi. Những người có mặt trong trường cũng không đủ kỹ năng để bắt lại con vật nên để nó biến mất trong khuôn viên của trường. May mắn không có ai bị thương trong vụ việc.

Your browser does not support the video tag.





Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn