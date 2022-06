CLIP: Sau khi con rể cũ nhắn tin đe doạ, nhà người đàn ông bất ngờ bị “bom xăng”

Ngày 20-6, Công an thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh đã tiến hành kiểm tra hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để truy tìm đối tượng ném "bom xăng" vào nhà ông Bùi Quốc Thành (ngụ khu phố 2, thị trấn Vân Canh).

Your browser does not support the video tag.

Clip nhà ông Bùi Quốc Thành bị "khủng bố" bằng bom xăng

Theo trình bày của ông Bùi Quốc Thành, khoảng 23 giờ đêm 18-6, khi gia đình ông chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài sân nhà bất ngờ có tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, tại nơi này xuất hiện một đám cháy nhưng đã được gia đình dập tắt kịp thời. Hiện trường cho thấy đây là vụ tấn công bằng "bom xăng".

Kết quả kiểm tra camera an ninh của gia đình cho thấy, có 2 thanh niên thực hiện hành vi trên. Cụ thể, trước khi xảy ra vụ việc, 2 thanh niên đi trên một xe máy đến nhà ông Thành. Sau đó, thanh niên ngồi phía sau xuống xe, đi vào gần nhà ông Thành ném "bom xăng" rồi bỏ chạy.

Ông Bùi Quốc Thành cho biết từ xưa đến nay, gia đình ông sống không có xảy ra xích mích hay thù oán với bất kỳ ai. Thời gian gần đây, sau khi con gái ông ly hôn thì người chồng cũ nhiều lần nhắn tin, điện thoại đe dọa, khủng bố cô và gia đình.

Hiện trường vụ nhà ông Bùi Quốc Thành bị "khủng bố" bằng bom xăng.

"Sau khi bị con rể cũ đe doạ, gia đình đã báo cáo vụ việc lên công an địa phương. Đến đêm 18-6 thì nhà tôi xảy ra vụ việc bị ném "bom xăng". Tôi đã cung cấp mọi thông tin, dữ liệu camera vụ việc cho công an và mong muốn sẽ sớm tìm được đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật" - ông Thành nói.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động