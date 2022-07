Clip: Ra tay với bồ nhí, vợ bị chồng túm tóc đánh tơi tả giữa phố

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh vợ bị chồng đánh giữa phố vì dám ra với bồ nhí khiến người xem không khỏi bức xúc.

Cụ thể, phát hiện chồng chở bồ nhí trên xe, người vợ đã cầm đồ vật nện thẳng vào người tiểu tam rồi cố gắng lôi cô ta ra khỏi xe. Có lẽ do quá hoảng sợ nên cô bồ nhí đã chui từ ghế phụ xuống băng ghế sau. Thế nhưng, người vợ vẫn cố nhoài người vào trong xe để "dằn mặt" tình địch.

Sau vài chục cú nện liên tiếp, người vợ đã tìm cách lôi đối thủ ra khỏi xe. Trong lúc 2 người còn đang giằng co, người chồng đã đi đến bên cạnh vợ để giải quyết mâu thuẫn. Thay vì can ngăn người vợ đang kích động, anh ta lại túm lấy tóc rồi đẩy vợ ngã lăn ra đường. Điều đáng nói là dù có rất đông người chứng kiến nhưng không ai dám đứng ra can ngăn hay bênh vực cho người phụ nữ.

Quá tức giận, người vợ liên tục la lối rồi đứng dậy định cầm chai nước ném về phía tình địch. Thấy vậy, người chồng lại bồi thêm vài cú đạp vào người vợ mình. Cuối cùng, cả hai nhanh chóng phóng xe rời đi. Được biết, sự việc xảy ra tại Trung Quốc.

Sau khi clip được đăng tải, người xem đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động của người chồng.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn