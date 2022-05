Phẫn nộ tên biến thái sàm sỡ cô gái ngay giữa phố

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại khu dân cư Williamsburg, thuộc quận Brooklyn, Thành phố New York, bang New York, Mỹ.

Trong clip, một cô gái đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị một nam thanh niên bám theo. Nhận thấy có người lạ đang theo sau mình, cô gái đã cố gắng cắt đuôi nhưng không thành công. Ngay sau đó, hắn bất ngờ lao tới, nhảy chồm lên người cô gái khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Cảnh sát cho biết, tên biến thái đã ghì chặt cô gái xuống đất rồi sàm sỡ nạn nhân trước khi bỏ chạy. May mắn là nạn nhân không bị thương sau vụ việc.

Nghi phạm tấn công cô gái được mô tả là cao 1m65, nặng 70kg, có thân hình trung bình, tóc đen. Trong clip, hắn mặc áo phông đen, quần dài màu xanh lá cây và đi giày thể thao đen.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn