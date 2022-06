Clip: Ô tô con lao như bay vào gầm xe container làm 2 người tử vong

Như Báo Giao thông đã đưa tin: Khoảng 22h đêm 7/6, trên địa bàn xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng làm 2 người tử vong tại hiện trường, 2 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ TNGT

Theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Thái Bình, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h15 ngày 7/6/2022, tại Km62 + 780m Quốc lộ 10 thuộc địa phận thôn Đồng Phúc, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển số 17A-234.12 đi hướng Thái Bình - Hải Phòng với xe ô tô đầu kéo biển số 15C-140.08 kéo theo sơ mi rơ móoc biển số 15R-164.86.

Hậu quả vụ tai nạn kinh hoàng làm 2 người chết tại chỗ, 2 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

>>> Clip: vụ TNGT do camera an ninh của nhà dân ghi lại

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Quỳnh Phụ đã có mặt tại hiện trường phối hợp với các lực lượng tiến hành cứu hộ, cứu nạn đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tác giả: Trần Kim

Nguồn tin: Báo Giao thông