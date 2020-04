Clip: Nhóm thanh niên quây đánh quản lý ngã gục xuống đường, nguyên nhân vì bị từ chối vào khu du lịch

Đoạn camera an ninh đã ghi lại một phần diễn biến sự việc và sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến người xem vô cùng bức xúc. Cụ thể vào khoảng 17h50' chiều ngày hôm qua (18/4), nhóm gồm 7 thanh niên đèo nhau trên 4 chiếc xe máy vào khu du lịch Thác Bà (Tánh Linh, Bình Thuận) tham quan.

Hiện nay vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội để phòng tránh dịch bệnh Covid-19, nên nhân viên của khu du lịch này đã từ chối, không cho nhóm thanh niên vào. Tuy nhiên, nhóm thanh niên vẫn tỏ ra bất hợp tác dù quản lý khu du lịch cũng ra trao đổi, giải thích cụ thể.

Thậm chí, họ còn lấy mũ bảo hiểm quây đánh người quản lý khiến anh nằm gục xuống đường rồi lên xe bỏ đi. Người quản lý khu du lịch sau đó đã được đưa tới bệnh viện huyện Tánh Linh với đa chấn thương phần mềm.

Đến hôm nay (19/4), công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cho biết đang trích xuất camera điều tra làm rõ nhóm thanh niên hành hung gây thương tích quản lý Khu du lịch Thác Bà.

Your browser does not support the video tag.

Nhóm thanh niên quây đánh quản lý khu du lịch

Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: Nhipsongviet.toquoc.vn