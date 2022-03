Clip: Nhóm đối tượng cầm hung khí đập phá ô tô, tấn công tài xế giữa đường ở Bình Dương

Theo nội dung đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội, một người đàn ông to béo trong nhóm khoảng 7 người đã cầm rựa cán dài đập nát kính xe tải, rồi lao vào trong cabin hành hung tài xế.



Phía bên trái cửa cabin cũng bị đập bể kính, 2 đối tượng khác leo lên rồi đưa hẳn người vào trong cabin hành hung tài xế.

Một đối tượng trong nhóm này cầm hung khí đập phá ô tô, tấn công tài xế

Thời điểm xảy ra sự việc là giờ cao điểm khiến nhiều phương tiện rất khó khăn mới có thể di chuyển được qua khu vực. Những người đi đường chứng kiến nhưng không dám can ngăn vì nhóm này quá liều lĩnh và manh động.



Sau khi tấn công tài xế, nhóm người này nhanh chóng leo lên xe máy của đồng bọn rồi rời đi.

Được biết, vụ việc xảy ra trên đường Thủ Khoa Huân, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, vào khoảng 16h cùng ngày. Trước đó, nhóm này có xảy ra mâu thuẫn với tài xế khi tham gia giao thông.

Nhóm đối tượng đập phá ô tô, hành hung tài xế giữa đường

Theo một nguồn tin, thời điểm trước khi xảy ra vụ việc thì có một thanh niên đi ngược chiều lấn vào làn đường dành cho ô tô. Khi tài xế bóp còi thì người này có chửi bới rồi lái xe rời đi.

Sau đó, tài xế xe tải tiếp tục hành trình và chạy được một đoạn không xa thì nhiều đối tượng bất ngờ chạy áp sát chặn trước đầu xe, 2 đối tượng đã đập phá cửa kính rồi tấn công tài xế giữa đường.

Lực lượng dân quân của phường đã xuống hiện trường để ghi nhận vụ việc.

Tác giả: Yến Nhi

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị