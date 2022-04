Clip: Người phụ nữ chết thảm dưới bánh xe tải ben, tiếng gào khóc của chồng gây ám ảnh

Theo diễn biến ghi lại từ camera an ninh, đoạn đường thời điểm đó khá đông phương tiện đi lại, một xe ô tô con trắng di chuyển chậm để sang đường. Lúc này, một xe tải ben đi với tốc độ khá nhanh lao tới, đánh lái tránh xe con đã tông sầm vào hàng rào chắn bên đường.

Clip: Né xe con, xe tải tông nát người phụ nữ, tử vong tại chỗ

Do không làm chủ tốc độ, lại không chú ý quan sát, xe tải đã húc trúng đôi vợ chồng chạy xe máy. Người phụ nữ bị cuốn vào bánh xe tải ben, tử vong tại chỗ. Người chồng bị chiếc xe máy đè lên người, chỉ biết nằm đau đớn, gào khóc đến xé lòng.

Lái xe tải ben và nhiều người có mặt tại hiện trường cũng chạy lại giúp đỡ nạn nhân. Theo người đăng tải clip, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 7 giờ 42 phút sáng ngày 24/4 tại phố Tráng, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tình huống giao thông này hiện đang gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn.

Tác giả: Nhật Hạ

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc