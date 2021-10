Clip: Người đàn ông rơi từ tòa nhà 9 tầng làm nát mui xe BMW vẫn sống sót thần kỳ

Your browser does not support the video tag.

Christina Smith, một trong các nhân chứng, đã chứng kiến vụ việc kinh hoàng hôm 6/10 lúc đi ngang qua một tòa nhà cao tầng ở thành phố Jersey, bang New Jersey (Mỹ). Ngay trước mắt cô, một người đàn ông rơi thẳng từ toà nhà 9 tầng xuống mui chiếc ô tô BMW.

Trong clip do Christina ghi lại, người đàn ông 31 tuổi nằm bất động, máu thấm ướt chiếc áo khoác, một bên tai vẫn còn đeo khẩu trang. “Sau đó anh ấy bật dậy và bắt đầu la hét trong đau đớn, với cánh tay gãy vặn vẹo”, cô nhớ lại. “Anh ấy nói: ‘Chuyện gì đã xảy ra vậy?’. Thật may là người này có mặc áo khoác nên vết thương đỡ sâu hơn”.

Người đàn ông rơi trúng chiếc xe đỗ bên dưới tòa nhà.

Các nhân chứng cho biết người đàn ông không phải nhân viên trong tòa nhà. Không ai biết vì sao anh lại ở đó. Hiện nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện và vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Theo Mark Bordeaux, một người làm việc trong tòa nhà, nạn nhân đã cố đứng dậy nhưng bị mọi người khuyên nằm xuống. “Anh ta luôn miệng nói: ‘Để tôi yên, tôi muốn chết’. Dù gãy một tay nhưng anh ta còn tỉnh táo và cử động được cho đến khi cảnh sát và xe cấp cứu đến”, ông kể.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc.

Kimberly Wallace-Scalcione, người phát ngôn của thành phố, cảnh sát đang điều tra vụ việc. Trước mắt, có thể khẳng định nó không liên quan đến “tình huống đáng ngờ” nào.

