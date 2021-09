Clip: Người đàn ông dùng tay không bắt rắn "khủng" trốn trong xe máy

Your browser does not support the video tag.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người đang lôi một con rắn khủng ra khỏi một chiếc xe máy khiến người xem không khỏi hoảng hồn.

Cụ thể, không rõ bằng cách nào, một con rắn có kích thước lớn đã chui vào được bên trong chiếc xe máy và lẩn trốn trong đó. Sau khi phát hiện ra sự việc có rất nhiều người đàn ông vây quanh và tìm cách lôi con vật ra ngoài.

Sau một hồi vất vả, những người này mới có thể bắt được con rắn. May mắn là con rắn này không có độc.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip ghi lại sự việc đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều không khỏi thót tim khi chứng kiến cảnh tượng này bởi nếu chủ xe không biết và con rắn bất ngờ chui ra khi xe đang di chuyển thì không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn