Clip: Nghịch dại, cô gái trèo vào chuồng rồi ném tiền trêu sư tử

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 11/11, tại sở thú Bronx, Thành phố New York.

Cụ thể, một người phụ nữ đã nhảy qua hàng rào để vào chuồng sư tử và liên tục ném tiền và cầm hoa vẫy chào con vật. Theo hình ảnh mà NBC New York đăng tải, người phụ nữ đeo tóc giả màu vàng, liên tục có những hành động để thu hút con vật.

"Tôi nhớ con sư tử rất nhiều", người phụ nữ nói. Tuy nhiên, con sư tử gần như không quan tâm tới đối phương. Người này sau đó đã rời khỏi hiện trường trước khi nhân viên sở thú và cảnh sát tới.

Theo truyền thông, người phụ nữ trong clip được cho là Myah Autry ở Brooklyn, New York. Trước đó, vào năm 2019, Autry từng bị bắt khi có những hành động tương tự nhằm vào con sư tử ở sở thú Bronx.

Đại diện sở thú Bronx cho biết, phía trước người phụ nữ còn một con hào. Mặc dù vậy, con sư tử châu Phi trên có thể vồ hoặc giết chết cô gái nếu bị kích động mạnh.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn