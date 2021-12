Clip: Nghi chồng chở nhân tình, vợ lái Volvo chồm lên nóc BMW

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại điểm giao giữa đường Jincheng với Heping thuộc quận Thổ Thành, Tân Bắc, Đài Loan, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc Volvo XC40 SUV màu trắng đang rượt theo chiếc BMW 320i màu đen trên đường. Cuối cùng, chiếc Volvo lao lên một bên nóc chiếc BMW rồi sau đó cả hai chiếc xe dừng lại.

Sau khi cảnh sát tới hiện trường, họ phát hiện 2 tài xế này thực chất là vợ chồng. Theo lời kể của người vợ, khi đang di chuyển trên đường, cô nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt ngồi cạnh chồng trên chiếc BMW nên đã quyết định đuổi theo.

Khi người chồng phát hiện ra vợ đi ngay phía sau, anh ta bèn tăng tốc để tránh bị vợ tông trúng. Thấy chồng bỏ chạy, người vợ càng tin rằng chồng mình đang đi cùng nhân tình nên đã lái xe leo lên nóc chiếc BMW. Vừa bước xuống khỏi xe, người vợ đã lao tới tấn công cô "bồ nhí" và chồng mình. Tuy nhiên, anh chồng khẳng định cô gái trên xe không phải là nhân tình mà chỉ là đồng nghiệp.

May mắn là không ai bị thương trong vụ tai nạn. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn buộc tội người vợ có hành vi gây ảnh hưởng an ninh công cộng.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn