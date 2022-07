Clip: Nam thanh niên lộn nhào, bay thẳng lên nóc ô tô sau va chạm

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại Thành phố Tomsk, Nga và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, một nam thanh niên điều khiển xe mô tô đang chạy trên đường thì bất ngờ đâm thẳng vào hông ô tô đang đỗ. Sau cú va chạm, nam thanh niên văng lên không rồi "hạ cánh" trên nóc ô tô.

Dường như trước đó, chiếc mô tô bị kẹt tay ga và anh chàng đã không kiểm soát được tốc độ cũng như tay lái nên mới để xảy ra va chạm.

Được biết, người này bị thương khá nghiêm trọng ở chân.

