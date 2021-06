Clip: Lao thẳng vào gầm xe tải, 2 thanh niên có màn thoát chết khó tin

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc xảy ra vào 15h55 ngày 30/5, tại Tây Bengal, Ấn Độ.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, có hai nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao đang lưu thông trên đường.

Khi đi đến ngã tư thì bất ngờ gặp một chiếc xe tải chạy tới. Do đang chạy với tốc độ cao, chiếc xe máy bất ngờ trượt trên đường rồi chui thẳng vào gầm xe tải.

Ngay khi phát hiện ra sự việc, tài xế đã lập tức dừng xe lại. Lúc này, nhiều người dân cũng chạy ra hiện trường để xem xét tình hình và giúp hai thanh niên thoát khỏi gầm xe.

May mắn là cả hai đã thoát chết và chỉ bị thương nhẹ.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn