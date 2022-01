Clip: Lao như tên bắn, ô tô đâm trúng 8 xe khác đang chờ đèn đỏ

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 26/12/2021, tại ngã tư ở Brunswick, North Carolina, Mỹ.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình đang dừng sau một số chiếc xe khác để chờ đèn đỏ. Chỉ vài giây sau đó, một chiếc xe bán tải màu bạc đột nhiên xuất hiện, lao vọt vào giữa hai hàng ô tô trong tư thế nằm nghiêng.

Hàng loạt ô tô bị đâm trúng khiến người xem vô cùng sợ hãi. Trong vòng 1 phút, một xe cứu hộ xuất hiện. Ba phút sau, xe cứu thương và xe cứu hỏa cũng tới nơi.

May mắn là tài xế và những người đi cùng trên 8 chiếc xe đều không bị thương nặng. Tuy nhiên, phương tiện của họ bị hư hỏng.

Được biết, tài xế cầm lái chiếc Tundra từng bị cáo buộc tội lái xe không có bằng và lái xe trong tình trạng sức khỏe không đảm bảo.

