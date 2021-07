Video: Kinh hoàng khắc khắc 3 đứa trẻ bị ô tô "nuốt trọn" vào gầm

Your browser does not support the video tag.

Cụ thể, sự việc xảy ra tại một bãi đỗ xe ở Thâm Quyến, Trung Quốc và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, hai đứa trẻ 5 tuổi và một đứa trẻ 6 tuổi đang ngồi chơi ở một bãi đỗ xe. Vài giây sau đó, một chiếc xe ô tô màu trắng đi tới tông trúng 3 đứa trẻ và cuốn vào gầm. May mắn là cả ba đứa trẻ đều sống sót. Tuy nhiên, chúng bị gãy xương và trầy xước trên cơ thể.

Người phụ nữ cầm lái chiếc xe cho biết, do đang quay đầu xe nên cô không nhìn thấy những đứa trẻ.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý. Đa số ý kiến đều cho rằng lỗi thuộc về nữ tài xế. Tuy nhiên, cũng có không ít bình luận cho rằng, các bậc phụ huynh cũng nên trông chừng, nhắc nhở con em mình không nên chơi ở bãi đỗ xe để tránh trường hợp tương tự xảy ra.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn