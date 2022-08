Clip: Kinh hoàng cảnh xe buýt mất lái, tông bay người đàn ông đi bộ

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra trên một con đường ở Reading, Berkshire, Anh và đã được camera giám sát ghi lại.

Cụ thể, một người đàn ông tên Simon Smith, 53 tuổi, đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị chiếc xe buýt mất lái tông trúng.

Cú tông mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đất và văng ra xa. Tuy nhiên, người đàn ông đã nhanh chóng đứng dậy và đi bộ vào bên trong quán bar gần đó.

Chủ quán bar cho biết: "Tôi nghĩ Simon đã tự đứng dậy, phủi các mảnh vỡ và chờ xe cứu thương đến kiểm tra. Anh ấy trông như thể không hề bị chấn thương chỗ nào nhưng thực sự là cơ thể đầy vết trầy xước".

Được biết, sau tai nạn, chiếc xe buýt cũng bị hư hỏng nặng nề. Ngoài người đàn ông thì một người khác cũng bị thương do mảnh vỡ từ chiếc xe bắn vào.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn