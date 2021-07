Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 13/7, tại xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Vào thời gian trên, con chó Pitbull nặng gần 60kg của gia đình anh Hoàng Phúc đã phát hiện một con rắn hổ mang bò vào nhà nên chạy lại sủa. Không may con chó bị rắn cắn và chết sau đó khoảng 10 phút. Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình anh Phúc đã hô hoán nhau đập chết con rắn.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn