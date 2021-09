Clip: Kinh dị cảnh rắn hổ mang bị con rắn khác làm tổ trong mũi

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại thành phố Belagavi, Ấn Độ. Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một con rắn hổ mang đang được thợ bắn rắn kéo ra khỏi nơi trú ẩn.

Điều bất ngờ là trong mũi con rắn hổ mang còn có một con rắn giun đang bị mắc kẹt. Lúc này, con rắn hổ mang dường như đang cố gắn loại bỏ con rắn nhỏ ra khỏi mũi nhưng không thành công.

Ngay sau đó, người đàn ông đã kéo con rắn giun ra khỏi mũi của con rắn hổ mang nhưng con rắn nhỏ đã chết sau đó.

Được biết, con rắn giun dài khoảng 13cm và con rắn hổ mang may mắn không bị thương.

Rắn giun (tên khoa học Typhlopidae) là một loài thuộc họ Rắn mù. Chúng có ngoại hình rất giống giun đất nên thường bị nhầm, tuy nhiên rắn giun có màu đen bóng, nếu nhìn dưới ánh sáng sẽ thấy da chúng ánh lên. Rắn giun có vảy và không phân đốt, đặc điểm để phân biệt với giun đất. Đặc biệt, rắn giun cũng có một chiếc lưỡi chẻ đặc trưng của loài rắn.

Rắn giun là một loài vật hoàn toàn vô hại với con người. Miệng của chúng quá bé và không có răng nanh nên không thể cắn người. Chúng cũng không hề có nọc độc vì không cần phải săn mồi. Thức ăn chủ yếu của rắn giun là trứng kiến và trứng mối.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn