Clip: Khoảnh khắc máy bay Pakistan chở 107 người lao xuống khu dân cư

Vào khoảng 14h30 ngày 22/5, một chiếc máy bay Airbus A320 số hiệu PK 8303 của Hãng hàng không Quốc tế Pakistan (PIA) chở 99 hành khách và 8 phi hành đoàn người rơi xuống khu dân cư ở thành phố Karachi.

Giới chức địa phương cho biết ít nhất 40 người thiệt mạng trong vụ tai nạn và hai người trên máy bay sống sót. Nhiều người dưới mặt đất cũng thiệt mạng khi máy bay rơi xuống khu dân cư và gây hỏa hoạn.

Chiếc Airbus A320 gặp nạn đã hoạt động được 15 năm. Trong cuộc trao đổi cuối cùng với kiểm soát không lưu, phi công thông báo không thể hạ cánh và đã bay lượn vòng để tìm cách hạ cánh lần nữa. Các nhân chứng kể họ nhìn thấy chiếc Airbus A320 dường như tìm cách hạ cánh 2 hoặc 3 lần trước khi rơi.

Trong một tuyên bố đưa ra tối 22/5, thủ tướng Pakistan Imran Khan nói ông bị sốc khi biết tin về vụ tai nạn. Nhà lãnh đạo Pakistan cũng khẳng định sẽ triển khai những biện pháp khẩn cấp để khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Ảnh: AP

Được biết, vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh PIA đang có nhiều vấn đề về hoạt động. Hãng này đang chật vật tái cơ cấu đội máy bay đã nhiều tuổi.

