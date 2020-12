Clip: Hẹn hò với bạn gái mới quen 1 tháng, nam thanh niên bị anh trai người yêu dọa đánh và cướp tài sản

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay cảnh một nam thanh niên dừng xe máy ở ven đường, đứng khóc thút thít. Anh này kể vừa bị anh trai của người yêu dọa đánh và cướp hết tài sản trên người.

Nam thanh niên cho hay, anh quê ở Phù Yên (tỉnh Sơn La) nhưng xuống Bắc Giang làm việc. Anh quen một cô bạn gái sinh năm 1999 được 1 tháng và phải mượn xe máy của người bác đi từ Bắc Giang xuống gặp mặt.

Không ngờ rằng, sau khi hai người đi ăn xong, nam thanh niên lại bị anh trai của người yêu lấy điện thoại và tiền trên người. Anh chàng chỉ lấy lại được giấy tờ xe rồi bỏ chạy.

"Em ăn ở quán cơm nhưng lúc về nó giở chứng. Anh trai nó bảo thích thắc mắc không, thích ý kiến gì nữa rồi định đánh em ở quán. Em lấy cái túi, xin lại giấy tờ xe rồi em chạy", anh chàng tỏ ra ấm ức, liên tục mếu máo.

Nam thanh niên khóc thút thít kể lại sự tình.

Khi người đàn ông quay clip hỏi địa chỉ nhà người yêu ở đâu, nam thanh niên lại bối rối vì không biết. Thấy anh chàng có vẻ tội nghiệp, người đàn ông cho anh ta 100 nghìn đồng để đổ xăng và ăn tối.

Những người xung quanh cũng khuyên chàng trai quay lại quán ăn và xin trích xuất camera để làm bằng chứng. Tuy nhiên, chàng trai lại muốn về nhà để hôm sau xuống cùng người nhà giải quyết vụ việc.

Mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, một tài khoản được cho là của bạn gái của nam thanh niên đã lên tiếng.

Cô gái nói rằng nam thanh niên này say xỉn, anh trai cô cho tiền đi nhà nghỉ nhưng không nhận. Cô gái cũng cho biết, cả hai yêu nhau đã một năm và cả nhóm lên nhà cô ăn cơm, chứ không phải ra quán như nam thanh niên trình bày. Chưa rõ vụ việc đúng sai thế nào nhưng vụ việc hiện đang thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn