CLIP: Hai nhóm hỗn chiến như phim ở TP Biên Hoà, có bom xăng và tiếng nổ như súng

Ngày 15-5, Công an TP Biên Hoà đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến trên đường Phạm Văn Thuận thuộc phường Tân Mai, TP Biên Hoà.

Clip hai nhóm hỗn chiến như phim, có bom xăng, giống tiếng súng nổ ở TP Biên Hoà

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ rạng sáng nay, hơn 20 thanh niên cầm theo kiếm, dao cùng bom xăng hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn trên đường Phạm Văn Thuận.

Giáp mặt, 2 nhóm rượt chém nhau từ cây xăng số 6 tới gần cổng UBND phường Tân Mai. Bom xăng từ các chai được các bên chuẩn bị sẵn ném gây cháy khắp mặt đường.

Một người dân gần đó cho hay thời điểm xảy ra sự việc họ vừa đi chơi về, thấy đánh nhau nên vội chạy ngay vào nhà, đóng cửa lại. "Ngoài cháy, còn nhiều tiếng nổ liên tiếp nghe như súng"- người dân này kể lại.

Nhận tin báo, Công an TP Biên Hoà và các đơn vị nghiệp vụ tới hiện trường, trích xuất camera nhà dân để truy xét các đối tượng.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động