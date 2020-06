Clip: Giáp mặt đại gia mua trinh và những lời suồng sã trong căn hộ cao cấp

Sau khi được tú bà trong đường dây mua-bán trinh tiết cho đại gia giải đen sắp xếp, phóng viên đã được bố trí gặp vị đại gia bí ẩn trong căn hộ chung cư cao cấp tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: nguoiduatin.vn