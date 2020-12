Clip: Đeo vàng trĩu cổ trong ngày cưới, cô dâu gây "choáng váng"

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, cộng đồng mạng được một phen "choáng váng" khi chứng kiến cảnh một cô dâu Trung Quốc đeo vàng nặng trĩu trong ngày cưới.

Theo hình ảnh được đăng tải, cô dâu trẻ trong ngày cưới được người thân và bạn bè trao tặng số vàng cực khủng. Số vàng này nhiều đến nỗi phải đeo nặng trĩu cổ, đến di chuyển còn khó khăn.

Sau khi được đăng tải, những hình ảnh về đám cưới hoành tráng trên lập tức nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Thậm chí, nhiều chị em còn xôn xao đòi cưới chồng ngay và luôn để được 1 lần chịu "gánh nặng" này.