Clip: Cố tình nuốt rắn sống, người đàn ông nhận cái kết thương tâm

Your browser does not support the video tag.

Sau khi bắt được một con rắn trên cánh đồng dưa hấu, người đàn ông 55 tuổi ở Astrakhan, Nga đã quyết định nuốt nó vào miệng.

Quá 2 lần thử, người đàn ông không gặp sự cố nào. Tuy nhiên, khi người này ngậm con rắn một lần nữa thì bị con vật bất ngờ vùng ra và cắn vào lưỡi. Khi ấy, không ai tỏ ra sợ hãi bởi độc của loài rắn này không đủ để gây chết người.

Nhưng chỉ vài giờ sau, người đàn ông trồng dưa đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện vì mắc chứng phù Quincke, khiến lưỡi và cổ họng sưng tấy.

Dù các bác sĩ tại bệnh viện quận Kharabalinskiy đã nỗ lực cứu lấy người đàn ông nhưng vẫn thất bại.

Được biết, nạn nhân đã qua đời do bị sốc phản vệ.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn